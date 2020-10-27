Пандемія: у Словаччині тест на коронавірус хочуть зробити всьому дорослому населенню

“Словаччина запланувала за чотири дні пропустити через тести на коронавірус все доросле населення країни. Для цих цілей планується відвести дві суботи й дві неділі. У Словаччині вважають, що в разі успіху, цим прикладом можуть скористатися інші країни світу", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у зв'язку з різким стрибком захворюваності, в Чехії з 28 жовтня вводиться заборона залишати будинки в нічний час: з 21:00 до 5:00. За словами міністра охорони здоров'я Романа Примули, який покидає свою посаду, схвалені раніше заходи виявилися не дуже ефективними.

Тим часом у Німеччині думають над "полегшеним локдауном". За інформацією газети Bild, канцлер ФРН Ангела Меркель наполягає на введенні нових серйозних обмежень в боротьбі з коронавірусом, які видання позначає як "полегшений локдаун". Так, повинні бути закриті бари і ресторани, проте - на відміну від весняного карантину - школи і дитсадки продовжать працювати (за винятком районів з особливо поганою статистикою захворюваності). Магазини також залишаться відкритими, але з додатковими обмеженнями, пише німецька газета, посилаючись на інформовані джерела.

Додамо, що з початку пандемії у світі заразилися понад 43,5 млн осіб, понад 1,1 млн померли. Вилікувалися понад 32 млн пацієнтів.

Нагадаємо, що в Україні вже 355 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 677.