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Пандемія: у Словаччині тест на коронавірус хочуть зробити всьому дорослому населенню

Пандемія: у Словаччині тест на коронавірус хочуть зробити всьому дорослому населенню

Київ • УНН

 • 12675 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Словаччині протягом чотирьох наступних вихідних планують зробити тести на коронавірус усім дорослим. Про це повідомило видання DW, передає УНН.

“Словаччина запланувала за чотири дні пропустити через тести на коронавірус все доросле населення країни. Для цих цілей планується відвести дві суботи й дві неділі. У Словаччині вважають, що в разі успіху, цим прикладом можуть скористатися інші країни світу", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у зв'язку з різким стрибком захворюваності, в Чехії з 28 жовтня вводиться заборона залишати будинки в нічний час: з 21:00 до 5:00. За словами міністра охорони здоров'я Романа Примули, який покидає свою посаду, схвалені раніше заходи виявилися не дуже ефективними.

Тим часом у Німеччині думають над "полегшеним локдауном". За інформацією газети Bild, канцлер ФРН Ангела Меркель наполягає на введенні нових серйозних обмежень в боротьбі з коронавірусом, які видання позначає як "полегшений локдаун". Так, повинні бути закриті бари і ресторани, проте - на відміну від весняного карантину - школи і дитсадки продовжать працювати (за винятком районів з особливо поганою статистикою захворюваності). Магазини також залишаться відкритими, але з додатковими обмеженнями, пише німецька газета, посилаючись на інформовані джерела.

Додамо, що з початку пандемії у світі заразилися понад 43,5 млн осіб, понад 1,1 млн померли. Вилікувалися понад 32 млн пацієнтів.

Нагадаємо, що в Україні вже 355 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 677.

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