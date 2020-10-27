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Пандемия: в Словакии тест на коронавирус хотят сделать всему взрослому населению

Пандемия: в Словакии тест на коронавирус хотят сделать всему взрослому населению

Киев  •  УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Словакии в течение четырех следующих выходных планируют сделать тесты на коронавирус всем взрослым. Об этом сообщило издание DW, передает УНН.

"Словакия запланировала за четыре дня пропустить через тесты на коронавирус все взрослое население страны. Для этих целей планируется отвести две субботы и два воскресенья. В Словакии считают, что в случае успеха, этим примером могут воспользоваться другие страны мира", - говорится в сообщении.

При этом, в связи с резким скачком заболеваемости, в Чехии с 28 октября вводится запрет покидать дома в ночное время: с 21:00 до 5:00. По словам министра здравоохранения Романа Примулы, который покидает свой пост, одобренные ранее меры оказались не очень эффективными.

Между тем в Германии думают над "облегченным локдауном". По информации газеты Bild, канцлер ФРГ Ангела Меркель настаивает на введении новых серьезных ограничений в борьбе с коронавирусом, которые издание обозначает как "облегченный локдаун". Так, должны быть закрыты бары и рестораны, однако - в отличие от весеннего карантина - школы и детсады продолжат работать (за исключением районов с особенно плохой статистикой заболеваемости). Магазины также останутся открытыми, но с дополнительными ограничениями, пишет немецкая газета, ссылаясь на информированные источники.

Добавим, что с начала пандемии в мире заразились более 43,5 млн человек, более 1,1 млн умерли. Вылечились более 32 млн пациентов.

Напомним, что в Украине уже 355 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6677.

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