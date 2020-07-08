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Пандемія: у Сербії незгодні з комендантською годиною увірвалися у парламент, у Белграді - заворушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. У центрі Белграда в ніч на середу відбулися масові заворушення, після того як президент Сербії Александр Вучіч заявив про плани введення нових обмежень з метою боротьби з коронавірусом, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал РТС і регіональне видання Balkan Insight.

Найбільш радикальні демонстранти нападали на поліцейські кордони, змогли проникнути в хол будівлі парламенту Сербії, спалили три поліцейських автомобіля і декілька сміттєвих контейнерів. Поліція застосувала сльозогінний газ та інші спецзасоби. Є затримані і поранені.

За оцінками МВС Сербії, перед будівлею парламенту зібралося близько 5 тисяч осіб, менша частина яких на чолі з опозиційними активістами Даніелем Кнежевічем і Срджаном Ного пробили поліцейський кордон і увірвалися в хол Скупщини, але були пізніше затримані.

“Група учасників протесту вибрала неприйнятну поведінку, яку міг би назвати хуліганським, і напали на співробітників поліції, які були там, при виконанні службових обов’язків і закидали їх камінням”, — заявив директор поліції Владімір Ребіч в ефірі національного телебачення.

“У якийсь момент наявна кількість співробітників стала недостатньою для протистояння масі громадян, які напали і хотіли незаконно увійти до Скупщини і під тиском відступили, а коли консолідувалися з додатковими силами, змогли витіснити хуліганів з Скупщини”, — вказав глава поліцейського відомства. Кількість затриманих і потерпілих не повідомляється.

Belgrade, Serbia

Demonstrators outside of the Serbian parliament building, who are protesting the government ’s decision to lock down the country over the weekend amid a sharp rise in the #coronavirus pandemic, are heard cheering: “betrayal”

More: https://t.co/u8Zh3SrDPJ pic.twitter.com/2BVUuSTenv

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

More footage from the streets of Belgrade. Thousands of protesters are still gathering around Serbian parliament, although in smaller groups.

Police are still using tear gas against the demonstrators. More than ten people were already arrested. pic.twitter.com/yM7p0qiesI

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Організаторами акції протесту виступила група опозиційних партій, які оголосили бойкот парламентських виборів, які пройшли в країні 21 червня. Опозиція звинувачує владу на чолі з Вучічем в несвоєчасності проведення цих виборів, а також у видачі дозволів на багато масових спортивних та інших заходів, де неможливо було дотримати заходи соціального дистанціювання, про що раніше попереджали експерти. Вучіч досі всі звинувачення відкидав.

Additional police forces are arriving to the central Belgrade in an attempt to disperse thousands of people that are still on the streets of the Serbian capital , protesting announced #COVIDー19 measures pic.twitter.com/KWCpSK5dnz

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Belgrade, Serbia

Protesters are running away from the heavy police forces that are continuing to use tear gas to disperse demonstrators.

A lot of people were beaten and arrested, but the official numbers are still not available. pic.twitter.com/8VSQAs4X8d

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Сербський президент ввечері у вівторок оголосив, що з п’ятниці по понеділок знову вводиться комендантська година, як під час режиму НС з березня по 6 травня. Вучіч також повідомив, що зараз лише близько 4 тисяч осіб перебувають у лікарнях з COVID-19, а в столиці Белграді медустанови практично заповнені. У країні планується розгорнути ще десять COVID-госпіталів.

Як повідомило у вівторок МОЗ республіки, в Сербії за добу померли 13 хворих коронавірусом, що є максимумом за весь час пандемії. Кількість жертв досягла 330 осіб, загальна кількість хворих з початку пандемії склала 16 719.

За даними ВООЗ в країні — 16 420 випадків захворювання, 317 осіб — загинули.

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