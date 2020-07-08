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Пандемия: в Сербии несогласные с комендантским часом ворвались в парламент, в Белграде - бесспорядки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В центре Белграда в ночь на среду произошли массовые беспорядки, после того как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на местный телеканал РТС и региональное издание Balkan Insight.

Наиболее радикальные демонстранты нападали на полицейские кордоны, смогли проникнуть в холл здания парламента Сербии, сожгли три полицейских автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства. Есть задержанные и раненые.

По оценкам МВД Сербии, перед зданием парламента собралось около 5 тысяч человек, меньшая часть которых во главе с оппозиционными активистами Даниелом Кнежевичем и Срджаном Ного пробили полицейский кордон и ворвались в холл Скупщины, но были позже задержаны.

“Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там, при выполнении служебных обязанностей и забросали их камнями”, — заявил директор полиции Владимир Ребич в эфире национального телевидения.

“В какой-то момент имевшееся число сотрудников стало недостаточным для противостояния массе граждан, которые напали и хотели незаконно войти в Скупщину и под давлением отступили, а когда консолидировались с дополнительными силами, смогли вытеснить хулиганов из Скупщины”, — указал глава полицейского ведомства. Число задержанных и пострадавших не сообщается.

Belgrade, Serbia

Demonstrators outside of the Serbian parliament building, who are protesting the government's decision to lock down the country over the weekend amid a sharp rise in the #coronavirus pandemic, are heard cheering: "betrayal"

More: https://t.co/u8Zh3SrDPJ pic.twitter.com/2BVUuSTenv

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

More footage from the streets of Belgrade. Thousands of protesters are still gathering around Serbian parliament, although in smaller groups.

Police are still using tear gas against the demonstrators. More than ten people were already arrested. pic.twitter.com/yM7p0qiesI

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Организаторами протестной акции выступила группа оппозиционных партий, объявивших бойкот прошедшим в стране 21 июня парламентским выборам. Оппозиция обвиняет власти во главе с Вучичем в несвоевременности проведения этих выборов, а также в выдаче разрешений на многие массовые спортивные и иные мероприятия, где невозможно было соблюсти меры социального дистанцирования, о чем ранее предупреждали эксперты. Вучич до сих пор все обвинения отвергал.

Additional police forces are arriving to the central Belgrade in an attempt to disperse thousands of people that are still on the streets of the Serbian capital, protesting announced #COVIDー19 measures pic.twitter.com/KWCpSK5dnz

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Belgrade, Serbia

Protesters are running away from the heavy police forces that are continuing to use tear gas to disperse demonstrators.

A lot of people were beaten and arrested, but the official numbers are still not available. pic.twitter.com/8VSQAs4X8d

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 7, 2020

Сербский президент вечером во вторник объявил, что с пятницы по понедельник снова вводится комендантский час, как во время режима ЧС с марта по 6 мая. Вучич также сообщил, что сейчас всего около 4 тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены. В стране планируется развернуть еще десять COVID-госпиталей.

Как сообщил во вторник Минздрав республики, в Сербии за сутки скончались 13 больных коронавирусом, что является максимумом за все время пандемии. Количество жертв достигло 330 человек, общее число больных с начала пандемии составило 16 719.

По данным ВОЗ в стране — 16 420 случаев заболевания, 317 человек — погибли.

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