Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу - понад 18 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Росії за останню добу зареєстрували 18 283 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив оперативний штаб по боротьбі з розповсюдженням COVID-19, пише УНН.
Це рекордний добовий приріст хворих з початку пандемії. Попередній рекорд зареєстрували днем раніше, 29 жовтня, коли в Росії виявили 17 717 нових випадків захворювання.
Загальна кількість хворих в Росії досягла 1 599 976 осіб. За цим показником Росія посідає четверте місце в світі.
Найбільше хворих за добу зареєстрували в Москві (+5268 осіб), Петербурзі (+801), Підмосков’ї (+524), Нижегородській (+401) і Архангельській (+325) областях.
За добу від COVID-19 померли 355 осіб. Днем раніше в Росії зареєстрували рекордні 366 смертей від коронавірусу за добу. З початку пандемії, за підрахунками оперативного штабу, померли 27 656 осіб.
За день в Росії одужали 14 519 осіб, загальна кількість одужалих сягнула 1 200 560 осіб. За даними оперативного штабу, прямо зараз в Росії хворіють 371 760 осіб, у яких виявили коронавірусну інфекцію.
З початку поширення вірусу в Росії провели більш 59,8 мільйона тестів на коронавірус, в тому числі 582 тисячі тестів — за останню добу.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.