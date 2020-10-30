Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки - более 18 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В России за последние сутки зарегистрировали 18 283 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, пише УНН.
Это рекордный суточный прирост заболевших с начала пандемии. Предыдущий рекорд зарегистрировали днем ранее, 29 октября, когда в России выявили 17 717 новых случаев заболевания.
Общее число заболевших в России достигло 1 599 976 человек. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире.
Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Москве (+5268 человек), Петербурге (+801), Подмосковье (+524), Нижегородской (+401) и Архангельской (+325) областях.
За сутки от COVID-19 умерли 355 человек. Днем ранее в России зарегистрировали рекордные 366 смертей от коронавируса за сутки. С начала пандемии, по подсчетам оперативного штаба, умерли 27 656 человек.
За день в России выздоровели 14 519 человек, общее количество выздоровевших достигло 1 200 560 человек. По данным оперативного штаба, прямо сейчас в России болеют 371 760 человек, у которых выявили коронавирусную инфекцию.
С начала распространения вируса в России провели более 59,8 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 582 тысячи тестов — за последние сутки.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.