Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом в Росії за добу зросла на 29 935, це максимальний показник з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих досягла 2 963 688, повідомили журналістам в четвер в оперативному штабі по боротьбі з коронавірусом, пише УНН.
У відносному вираженні, за даними штабу, приріст збільшився до 1%.
Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Ненецькому АО (0,4%), Республіці Тива (0,5%), Ямало-Ненецькому АО, Ханти-Мансійському АО, Магаданській області, Карачаєво-Черкесії, Республіці Марій Ел, Новосибірській і Кемеровській областях (0,6%).
Кількість виявлених за добу випадків зараження коронавірусом склало 3 756 в Санкт-Петербурзі, 1 538 в Московській області, 502 в Нижегородській області, 442 в Псковській області, 418 в Свердловській області.
В даний час в Росії хворіють COVID-19 539 735 осіб.
Кількість виписаних пацієнтів в Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 26 890. Всього вже одужали 2 370 857 осіб.
Частка одужалих становить близько 80% від загальної кількості інфікованих. За добу виписано по одужанню 2 653 пацієнтів в Санкт-Петербурзі, 1 301 — в Московській області, 581 — в Калінінградській області, 475 — в Хабаровському краї, 450 — в Красноярському краї.
Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 635 проти 549 днем раніше, це добовий максимум з початку пандемії. Всього від інфекції померло 53 096 пацієнтів.
Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,79%. Зокрема, за добу було зареєстровано 72 летальні випадки в Санкт-Петербурзі, по 29 — в Московській області і Красноярському краї, 24 — в Ростовській області, 18 — в Пермському краї.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.