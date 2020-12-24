Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,4%), Республике Тыва (0,5%), Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Магаданской области, Карачаево-Черкессии, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях (0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 3 756 в Санкт-Петербурге, 1 538 в Московской области, 502 в Нижегородской области, 442 в Псковской области, 418 в Свердловской области.

В настоящее время в России болеют COVID-19 539 735 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 890. Всего уже выздоровели 2 370 857 человек.

Доля вылечившихся составляет около 80% от общего числа заразившихся. За сутки выписаны по выздоровлению 2 653 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 301 — в Московской области, 581 — в Калининградской области, 475 — в Хабаровском крае, 450 — в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 635 против 549 днем ранее, это суточный максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 53 096 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%. В частности, за сутки было зарегистрировано 72 летальных исхода в Санкт-Петербурге, по 29 — в Московской области и Красноярском крае, 24 — в Ростовской области, 18 — в Пермском крае.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.