Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу

Це новий рекорд добового приросту хворих.

Найбільше хворих у Москві (+6253 осіб за добу), Санкт-Петербурзі (+1171), Московській (+605) і Нижегородській (+431) областях.

Загальна кількість інфікованих в країні з початку пандемії досягла 1 733 440 осіб. За минулу добу від інфекції померли ще 378 пацієнтів, а за все — 29 887 осіб.

Одужали в цілому 1 296 124 особи, з них 16 955 пацієнтів виписалися з лікарень за минулу добу. За даними Роспотребнадзора, в країні проведено понад 63,5 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу, в тому числі 524 тисячі тестів зроблені за останні 24 години.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.