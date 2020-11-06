Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на ранок 6 листопада в Росії зареєстровані 20 582 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.

Це новий рекорд добового приросту хворих.

Найбільше хворих у Москві (+6253 осіб за добу), Санкт-Петербурзі (+1171), Московській (+605) і Нижегородській (+431) областях.

Загальна кількість інфікованих в країні з початку пандемії досягла 1 733 440 осіб. За минулу добу від інфекції померли ще 378 пацієнтів, а за все — 29 887 осіб.

Одужали в цілому 1 296 124 особи, з них 16 955 пацієнтів виписалися з лікарень за минулу добу. За даними Роспотребнадзора, в країні проведено понад 63,5 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу, в тому числі 524 тисячі тестів зроблені за останні 24 години.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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