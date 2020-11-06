Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на утро 6 ноября в России зарегистрированы 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.
Это новый рекорд суточного прироста заболевших.
Больше всего заболевших в Москве (+6253 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1171), Московской (+605) и Нижегородской (+431) областях.
Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 733 440 человек. За минувшие сутки от инфекции умерли еще 378 пациентов, а всего — 29 887 человек.
Выздоровели в общей сложности 1 296 124 человека, из них 16 955 пациентов выписались из больниц за прошедшие сутки. По данным Роспотребнадзора, в стране проведены свыше 63,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 524 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.