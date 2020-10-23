Пандемія: у Росії зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Станом на ранок 23 жовтня в Росії зареєстровані 17 340 нових випадків коронавірусної інфекції, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, зазначає УНН.
Це новий рекорд добового приросту хворих. Попередній максимум був зафіксований 20 жовтня — 16 319 хворих за день.
Найбільше хворих у Москві (+5478 осіб за добу), Петербурзі (+710) і Московській області (+472).
Загальна кількість інфікованих в країні досягла 1 480 646 осіб. За добу від COVID-19 померли ще 283 пацієнти, а всього з початку пандемії — 25 525 осіб.
Одужали 1 119 251 особа, в тому числі 11 263 пацієнта виписані з лікарень за минулу добу.
За даними Роспотребнадзора, в країні проведено понад 56,2 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу, з них 546 тисяч тестів зроблені за останні 24 години.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.