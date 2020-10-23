Пандемия: в России зафиксировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. По состоянию на утро 23 октября в России зарегистрированы 17 340 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, отмечает УНН.
Это новый рекорд суточного прироста заболевших. Предыдущий максимум был зафиксирован 20 октября — 16 319 заболевших за день.
Больше всего заболевших в Москве (+5478 человек за сутки), Петербурге (+710) и Московской области (+472).
Общее число инфицированных в стране достигло 1 480 646 человек. За сутки от COVID-19 умерли еще 283 пациента, а всего с начала пандемии — 25 525 человек.
Выздоровели 1 119 251 человек, в том числе 11 263 пациента выписаны из больниц за минувшие сутки.
По данным Роспотребнадзора, в стране проведены свыше 56,2 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, из них 546 тысяч тестов сделаны за последние 24 часа.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.