Пандемія: у Росії зафіксовано рекорд добової смертності через COVID-19 - вперше понад 500 осіб

Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) зросла до рівня 1,74% — максимуму з 11 жовтня, виходить з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 21 летальний результат в Красноярському краї, 15 — в Ростовській області, по 12 — в Омській, Нижегородської областях і Республіці Бурятія, 11 — в Пермському краї.

Кількість інфікованих коронавірусом у Росії за добу зросла на має 23 675, це мінімум з 19 листопада. Загальна кількість інфікованих зросла до 2 162 503. У відносному вираженні, за даними штабу, приріст знизився з 1,2% до 1,1%. Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Ненецькому АО (0,5%), Дагестані, Ханти-Мансійському АО (по 0,6%), Калмикії, Кабардино-Балкарії, Марій Ел (0,7%). Зокрема, за добу було виявлено 457 нових випадків зараження в Нижегородській області, 388 — в Свердловській області, 362 — в Республіці Карелія, 361 — в Архангельській області, 333 — в Красноярському краї.

В даний час в Росії продовжують лікування 464 546 осіб. При цьому, за повідомленнями МОЗ, в країні налічується понад 770 000 тільки амбулаторних хворих, а всього хворіє майже 1 млн осіб. Штаб поки не коментував розбіжність даних з міністерством, але можна припустити, що воно пов’язане з особливостями обліку: якщо в штабі спираються на випадки зараження, підтверджені тестом, то в МОЗ враховують і ті, коли діагноз ставиться на підставі клінічної картини.

Кількість виписаних пацієнтів в Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася на 25 748, до 1 660 419. Згідно з даними штабу, частка одужалих збільшилася до 76,8% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу було виписано по одужанню 882 пацієнта в Нижегородській області, 628 — в Саратовській області, 451 — в Ростовській області, 448 — в Пензенській області, 436 — в Архангельській області.

Варто відзначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.