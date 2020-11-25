Пандемия: в России зафиксирован рекорд суточной смертности из-за COVID-19 - впервые более 500 человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 507 против 491 днем ранее, до 37 538, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,74% — максимума с 11 октября, следует из данных штаба. В частности, за сутки был зарегистрирован 21 летальный исход в Красноярском крае, 15 — в Ростовской области, по 12 — в Омской, Нижегородской областях и Республике Бурятия, 11 — в Пермском крае.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 675, это минимум с 19 ноября. Общее количество инфицированных выросло до 2 162 503. В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился с 1,2% до 1,1%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,5%), Дагестане, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл (0,7%). В частности, за сутки были выявлены 457 новых случаев заражения в Нижегородской области, 388 — в Свердловской области, 362 — в Республике Карелия, 361 — в Архангельской области, 333 — в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 464 546 человек. При этом, по сообщениям Минздрава, в стране насчитывается свыше 770 000 только амбулаторных больных, а всего болеет почти 1 млн человек. Штаб пока не комментировал расхождение данных с министерством, но можно предположить, что оно связано с особенностями учета: если в штабе опираются на случаи заражения, подтвержденные тестом, то в Минздраве учитывают и те, когда диагноз ставится на основании клинической картины.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось на 25 748, до 1 660 419. Согласно данным штаба, доля выздоровевших увеличилась до 76,8% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 882 пациента в Нижегородской области, 628 — в Саратовской области, 451 — в Ростовской области, 448 — в Пензенской области, 436 — в Архангельской области.

Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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