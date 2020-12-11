Пандемія: у Росії зафіксовано рекорд добової смертності через COVID-19

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на ранок 11 грудня в Росії зареєстровані 28 585 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.

Це на 658 випадків більше, ніж добу тому.

Найбільше хворих у Москві (+7215 осіб за добу), Петербурзі (+3779) і Підмосков’ї (+1370).

Загальна кількість інфікованих в країні досягла 2 597 711 осіб.

За минулу добу, за даними штабу, від інфекції померли ще 613 пацієнтів. Це максимальне значення з моменту початку спостережень. Всього з весни від коронавірусу померли 45 893 чоловік. Одужали в цілому 2 059 840 осіб, у тому числі 26 171 пацієнт виписаний з лікарень за минулий день.

У країні проведено понад 81,5 мільйона лабораторних досліджень на наявність COVID-19, в тому числі 543 тисячі тестів зроблені за останні 24 години, повідомляє Роспотребнадзор.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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