Пандемія: у Росії зафіксовано рекорд добової смертності через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Станом на ранок 11 грудня в Росії зареєстровані 28 585 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з вірусом, пише УНН.
Це на 658 випадків більше, ніж добу тому.
Найбільше хворих у Москві (+7215 осіб за добу), Петербурзі (+3779) і Підмосков’ї (+1370).
Загальна кількість інфікованих в країні досягла 2 597 711 осіб.
За минулу добу, за даними штабу, від інфекції померли ще 613 пацієнтів. Це максимальне значення з моменту початку спостережень. Всього з весни від коронавірусу померли 45 893 чоловік. Одужали в цілому 2 059 840 осіб, у тому числі 26 171 пацієнт виписаний з лікарень за минулий день.
У країні проведено понад 81,5 мільйона лабораторних досліджень на наявність COVID-19, в тому числі 543 тисячі тестів зроблені за останні 24 години, повідомляє Роспотребнадзор.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.