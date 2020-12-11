Пандемия: в России зафиксирован рекорд суточной смертности из-за COVID-19

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68939 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91388 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114291 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149469 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198107 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Киев  •  УНН

 • 12791 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на утро 11 декабря в России зарегистрированы 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.

Это на 658 случаев больше, чем сутки назад.

Больше всего заболевших в Москве (+7215 человек за сутки), Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370).

Общее число инфицированных в стране достигло 2 597 711 человек.

За минувшие сутки, по данным штаба, от инфекции умерли еще 613 пациентов. Это максимальное значение с момента начала наблюдений. Всего с весны от коронавируса скончались 45 893 человека. Выздоровели в общей сложности 2 059 840 человек, в том числе 26 171 пациент выписан из больниц за минувший день.

В стране проведены свыше 81,5 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе 543 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

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