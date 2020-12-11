Пандемия: в России зафиксирован рекорд суточной смертности из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. По состоянию на утро 11 декабря в России зарегистрированы 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, пишет УНН.
Это на 658 случаев больше, чем сутки назад.
Больше всего заболевших в Москве (+7215 человек за сутки), Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370).
Общее число инфицированных в стране достигло 2 597 711 человек.
За минувшие сутки, по данным штаба, от инфекции умерли еще 613 пациентов. Это максимальное значение с момента начала наблюдений. Всего с весны от коронавируса скончались 45 893 человека. Выздоровели в общей сложности 2 059 840 человек, в том числе 26 171 пациент выписан из больниц за минувший день.
В стране проведены свыше 81,5 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе 543 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа, сообщает Роспотребнадзор.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.