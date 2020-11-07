Пандемія: у Росії другу добу поспіль фіксують понад 20 тисяч нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За минулу добу в Росії зафіксовано 20 396 нових випадків COVID-19, повідомив федеральний оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, пише УНН.
Днем раніше штаб повідомляв про 20 582 хворих, що стало рекордом в Росії з моменту початку пандемії.
Найбільше хворих у Москві — 5829 випадків за добу і Санкт-Петербурзі — 1258 випадків за добу.
Всього з початку пандемії в Росії виявлено 1 753 836 випадків нової коронавірусної інфекції.
За минулу добу померли 364 людини, у яких був підтверджений діагноз COVID-19. Всього з початку поширення коронавірусу в Росії померла 30 251 особа, який хворів на COVID-19.
Всього одужали 1 312 927 людей, з них 16 803 людини за минулу добу. За добу в Росії зроблено 550 тисяч тестів на коронавірус (днем раніше 524 тисячі тестів), всього з початку пандемії проведено 64 мільйони лабораторних досліджень на COVID-19, повідомив Роспотребнадзор.
Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.