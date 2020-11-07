Пандемия: в России вторые сутки фиксируют более 20 тысяч новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки в России зафиксировано 20 396 новых случаев COVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет УНН.
Днем ранее штаб сообщал о 20 582 заболевших, что стало рекордом в России с момента начала пандемии.
Больше всего заболевших в Москве — 5829 случаев за сутки и Санкт-Петербурге — 1258 случаев за сутки.
Всего с начала пандемии в России выявлено 1 753 836 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки умерли 364 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 30 251 человек, болевший COVID-19.
Всего выздоровели 1 312 927 человек, из них 16 803 человека за прошедшие сутки. За сутки в России сделано 550 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее 524 тысячи тестов), всего с начала пандемии проведено 64 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.
Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.