Пандемія: у РФ зафіксований антирекорд випадків COVID-19, загалом вже понад 2 млн 100 тисяч інфікувань

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії за добу зросла на 25 173, до 2 114 502. Про це повідомили журналістам у понеділок у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.

Це новий максимум за кількістю хворих в країні. Попередній — 24 822 випадки — був зареєстрований в суботу, 21 листопада.

Нові 2 926 випадків зараження коронавірусом виявлені за добу в Санкт-Петербурзі, це максимум з початку пандемії. Загальна кількість інфікованих досягла 100 864. За день до того також було виявлено максимум нових випадків в регіоні — 2 668.

У Москві за добу виявили 6 866 інфікованих коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих збільшилася до 560 579.

Найменші темпи приросту зафіксовані за добу в Дагестані (0,5%), Калмикії, Ханти-Мансійському АО (по 0,6%), Республіці Марій Ел (0,7%).

Зокрема, за добу було виявлено 971 випадок зараження в Московській області, 447 — в Нижегородській області, 389 — в Свердловській області, 353 — в Архангельській області, 335 — в Красноярському краї.

В даний час в Росії продовжують лікування 466 517 осіб. Кількість одужалих росіян, у яких раніше діагностували коронавірус, за добу зросла на 16 002, до 1 612 445. Частка одужалих пацієнтів в результаті знизилася з 76,4% до 76,2%.

Зокрема, за добу було виписано по одужанню 552 пацієнта в Московській області, 611 — в Саратовській області, 394 — в Свердловській області, 335 — в Красноярському краї, 293 — в Брянській області.

У Москві кількість виписаних збільшилася за добу на 5 064. Всього вже здорова 410 641 особа, в даний час хворіють 141 559 пацієнтів. У Санкт-Петербурзі напередодні були виписані по одужанню 1 449 осіб, продовжують лікування 37 403 пацієнта. Всього з початку пандемії вилікувалися 58 488 осіб.

Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 361 проти 401 днем раніше. Всього від інфекції померло 36 540 пацієнтів.

Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,73%, випливає з даних штабу.

Зокрема, за добу було зареєстровано 20 летальних випадків в Московській області, 19 — в Ростовській області, 17 — в Красноярському краї, по 14 — в Нижегородській і Омській областях, 13 — у Іркутській області.

У Москві через коронавірус помер 71 пацієнт, загальна кількість померлих в столиці зросла до 8 379. У Санкт-Петербурзі зареєстрували 20 летальних випадків. Всього з початку пандемії померло 4 973 особи.

Відзначимо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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