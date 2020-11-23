Пандемия: в РФ зафиксирован антирекорд случаев COVID-19, в общем уже более 2 млн 100 тысяч инфицирований

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 27082 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 57180 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102174 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107880 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122018 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154846 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201825 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196150 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 285938 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 340567 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 74933 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 55879 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 67422 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 38606 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 53437 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 340565 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 292770 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 447338 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 413155 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 396058 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 113638 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 192252 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 220084 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 199670 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 285938 просмотра
Актуальное
Пандемия: в РФ зафиксирован антирекорд случаев COVID-19, в общем уже более 2 млн 100 тысяч инфицирований

Пандемия: в РФ зафиксирован антирекорд случаев COVID-19, в общем уже более 2 млн 100 тысяч инфицирований

Киев  •  УНН

 • 12247 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 173, до 2 114 502. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

Это новый максимум по числу заболевших в стране. Предыдущий — 24 822 случая — был зарегистрирован в субботу, 21 ноября.

Новые 2 926 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 100 864. Днем ранее также был выявлен максимум новых случаев в регионе — 2 668.

В Москве за сутки выявили 6 866 заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших увеличилось до 560 579.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане (0,5%), Калмыкии, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Республике Марий Эл (0,7%).

В частности, за сутки был выявлен 971 случай заражения в Московской области, 447 — в Нижегородской области, 389 — в Свердловской области, 353 — в Архангельской области, 335 — в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 466 517 человек. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 002, до 1 612 445. Доля вылечившихся пациентов в результате снизилась с 76,4% до 76,2%.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 552 пациента в Московской области, 611 — в Саратовской области, 394 — в Свердловской области, 335 — в Красноярском крае, 293 — в Брянской области.

В Москве число выписанных увеличилось за сутки на 5 064. Всего уже здоров 410 641 человек, в настоящее время болеют 141 559 пациентов. В Санкт-Петербурге накануне были выписаны по выздоровлению 1 449 человек, продолжают лечение 37 403 пациента. Всего с начала пандемии вылечились 58 488 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 361 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 540 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Московской области, 19 — в Ростовской области, 17 — в Красноярском крае, по 14 — в Нижегородской и Омской областях, 13 — в Иркутской области.

В Москве из-за коронавируса умер 71 пациент, общее число умерших в столице возросло до 8 379. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 20 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 4 973 человека.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы