Пандемия: в РФ зафиксирован антирекорд случаев COVID-19, в общем уже более 2 млн 100 тысяч инфицирований

Это новый максимум по числу заболевших в стране. Предыдущий — 24 822 случая — был зарегистрирован в субботу, 21 ноября.

Новые 2 926 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 100 864. Днем ранее также был выявлен максимум новых случаев в регионе — 2 668.

В Москве за сутки выявили 6 866 заразившихся коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших увеличилось до 560 579.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане (0,5%), Калмыкии, Ханты-Мансийском АО (по 0,6%), Республике Марий Эл (0,7%).

В частности, за сутки был выявлен 971 случай заражения в Московской области, 447 — в Нижегородской области, 389 — в Свердловской области, 353 — в Архангельской области, 335 — в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 466 517 человек. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 002, до 1 612 445. Доля вылечившихся пациентов в результате снизилась с 76,4% до 76,2%.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 552 пациента в Московской области, 611 — в Саратовской области, 394 — в Свердловской области, 335 — в Красноярском крае, 293 — в Брянской области.

В Москве число выписанных увеличилось за сутки на 5 064. Всего уже здоров 410 641 человек, в настоящее время болеют 141 559 пациентов. В Санкт-Петербурге накануне были выписаны по выздоровлению 1 449 человек, продолжают лечение 37 403 пациента. Всего с начала пандемии вылечились 58 488 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 361 против 401 днем ранее. Всего от инфекции умерли 36 540 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Московской области, 19 — в Ростовской области, 17 — в Красноярском крае, по 14 — в Нижегородской и Омской областях, 13 — в Иркутской области.

В Москве из-за коронавируса умер 71 пациент, общее число умерших в столице возросло до 8 379. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 20 летальных исходов. Всего с начала пандемии умерли 4 973 человека.

Отметим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.