Пандемія: у Мексиці зафіксували добовий антирекорд випадків COVID-19, загалом вже 33 тисячі жертв

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Мексиканські медики за минулу добу зареєстрували 7 280 випадків зараження новим коронавірусом в країні, що на 285 більше, ніж днем раніше. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді міністерства охорони здоров’я республіки. Йдеться про рекордний показник з моменту початку епідемії в країні у кінці лютого, пише УНН.

Загальна кількість заражених досягла 282 283, за останні два тижні симптоми захворювання проявилися у 29 129 осіб. За останні 24 години було зареєстровано 730 смертей, на 52 менше, ніж в середу. Кількість смертей серед інфікованих зросла до 33 526. До теперішнього часу рівень епідемічної загрози знижений з максимального до високого в 17 з 32 регіонів країни.

У той же час, згідно з статистикою ВООЗ — у Мексиці 268 008 випадків інфікування, з них 32 014 летальні, але варто відзначити, що вони реєструються з запізнення і після підтвердження місцевої влади.

На початку червня заступник голови МОЗ Мексики Уго Лопес-Гателль заявляв, що число померлих через коронавірус при найгіршому розвитку подій може досягти 35 тис.

Репортаж The New York Times про COVID-19 у мексиканській столиці — Мехіко:

Додамо, раніше стало відомо, що мексиканські фахівці будуть співпрацювати з колегами з США для розробки вакцини від нового коронавірусу. Про це повідомив у четвер глава департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ латиноамериканської країни Роберто Веласко.

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