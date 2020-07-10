Пандемія: у Мексиці зафіксували добовий антирекорд випадків COVID-19, загалом вже 33 тисячі жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Мексиканські медики за минулу добу зареєстрували 7 280 випадків зараження новим коронавірусом в країні, що на 285 більше, ніж днем раніше. Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді міністерства охорони здоров’я республіки. Йдеться про рекордний показник з моменту початку епідемії в країні у кінці лютого, пише УНН.
Загальна кількість заражених досягла 282 283, за останні два тижні симптоми захворювання проявилися у 29 129 осіб. За останні 24 години було зареєстровано 730 смертей, на 52 менше, ніж в середу. Кількість смертей серед інфікованих зросла до 33 526. До теперішнього часу рівень епідемічної загрози знижений з максимального до високого в 17 з 32 регіонів країни.
У той же час, згідно з статистикою ВООЗ — у Мексиці 268 008 випадків інфікування, з них 32 014 летальні, але варто відзначити, що вони реєструються з запізнення і після підтвердження місцевої влади.
На початку червня заступник голови МОЗ Мексики Уго Лопес-Гателль заявляв, що число померлих через коронавірус при найгіршому розвитку подій може досягти 35 тис.
Репортаж The New York Times про COVID-19 у мексиканській столиці — Мехіко:
Додамо, раніше стало відомо, що мексиканські фахівці будуть співпрацювати з колегами з США для розробки вакцини від нового коронавірусу. Про це повідомив у четвер глава департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ латиноамериканської країни Роберто Веласко.