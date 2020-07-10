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Пандемия: в Мексике зафиксировали суточный антирекорд случаев COVID-19, в целом уже 33 тысячи жертв

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Мексиканские медики за минувшие сутки зарегистрировали 7 280 случаев заражения новым коронавирусом в стране, что на 285 больше, чем днем ранее. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе министерства здравоохранения республики. Речь идет о рекордном показателе с момента начала эпидемии в стране в конце февраля, пишет УНН.

Общее число заразившихся достигло 282 283, за последние две недели симптомы заболевания проявились у 29 129 человек. За последние 24 часа было зарегистрировано 730 смертей, на 52 меньше, чем в среду. Число летальных исходов среди инфицированных возросло до 33 526. К настоящему времени уровень эпидемической угрозы снижен с максимального до высокого в 17 из 32 регионов страны.

В тоже время, согласно статистике ВООЗ — в Мексике 268 008 случаев инфицирования, из них 32 014 летальные, но стоит отметить, что они регистрируются с опоздание и после подтверждения местных властей.

В начале июня заместитель главы Минздрава Мексики Уго Лопес-Гателль заявлял, что число умерших из-за коронавируса при худшем развитии событий может достичь 35 тыс.

Репортаж The New York Times о COVID-19 в мексиканской столице — Мехико:

Добавим, ранее стало известно, что мексиканские специалисты будут сотрудничать с коллегами из США для разработки вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава департамента Северной Америки министерства иностранных дел латиноамериканской страны Роберто Веласко.

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