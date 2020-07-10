Пандемія: Мексика буде співпрацювати з США для розробки вакцини від COVID-19

“До теперішнього часу ми співпрацювали з питань (надання) медичних масок і апаратів штучної вентиляції легенів, а тепер була досягнута домовленість про роботу над вакцинами та методами лікування, щоб ми почали більш активно брати участь у випробуваннях і змогли отримати (необхідний) доступ на найвищому рівні”, — наводить слова Веласко на своєму сайті газета Milenio.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в середу провів у Вашингтоні переговори з американським колегою Дональдом Трампом в ході свого першого закордонного візиту в якості глави держави. Високі сторони обговорили вступ в силу нової торгівельної угоди Канади, Мексики і США (USMCA або T-MEC в іспанському варіанті), взаємодію у боротьбі із захворюванням, що викликається новим коронавірусом, а також економічне відновлення після пандемії. Крім того, Трамп і Лопес Обрадор підписали спільну декларацію про дружбу і співробітництво.

Згідно з підрахунками Міністерства охорони здоров’я країни, з 28 лютого у Мексиці новим коронавірусом заразилися понад 275 тис. осіб, майже 32,8 тис. хворих померли. Незважаючи на стабільно високий показник випадків інфікування, що реєструються щодня протягом останніх тижнів, до теперішнього часу більше ніж в половині регіонів країни, включаючи Мехіко, рівень епідемічної загрози був знижений з максимального до високого, що дозволяє приступити до відновлення різних видів економічної діяльності, призупинених у час карантину.