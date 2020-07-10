Пандемія: Мексика буде співпрацювати з США для розробки вакцини від COVID-19

ukru
Ексклюзив
07:00 • 28113 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 45306 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 109125 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 156388 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 129659 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 142444 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144916 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128726 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182927 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126142 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 86062 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 133643 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 114122 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 100534 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 100821 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 28198 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 45417 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 58973 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 124093 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 128725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 100999 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 101983 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 120017 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 136837 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 135302 перегляди
Актуальне
Пандемія: Мексика буде співпрацювати з США для розробки вакцини від COVID-19

Пандемія: Мексика буде співпрацювати з США для розробки вакцини від COVID-19

Київ • УНН

 • 12295 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Мексиканські фахівці будуть співпрацювати з колегами з США для розробки вакцини від нового коронавірусу. Про це повідомив у четвер глава департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ латиноамериканської країни Роберто Веласко, пише УНН з посиланням на місцеве видання Milenio.

“До теперішнього часу ми співпрацювали з питань (надання) медичних масок і апаратів штучної вентиляції легенів, а тепер була досягнута домовленість про роботу над вакцинами та методами лікування, щоб ми почали більш активно брати участь у випробуваннях і змогли отримати (необхідний) доступ на найвищому рівні”, — наводить слова Веласко на своєму сайті газета Milenio.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в середу провів у Вашингтоні переговори з американським колегою Дональдом Трампом в ході свого першого закордонного візиту в якості глави держави. Високі сторони обговорили вступ в силу нової торгівельної угоди Канади, Мексики і США (USMCA або T-MEC в іспанському варіанті), взаємодію у боротьбі із захворюванням, що викликається новим коронавірусом, а також економічне відновлення після пандемії. Крім того, Трамп і Лопес Обрадор підписали спільну декларацію про дружбу і співробітництво.

Згідно з підрахунками Міністерства охорони здоров’я країни, з 28 лютого у Мексиці новим коронавірусом заразилися понад 275 тис. осіб, майже 32,8 тис. хворих померли. Незважаючи на стабільно високий показник випадків інфікування, що реєструються щодня протягом останніх тижнів, до теперішнього часу більше ніж в половині регіонів країни, включаючи Мехіко, рівень епідемічної загрози був знижений з максимального до високого, що дозволяє приступити до відновлення різних видів економічної діяльності, призупинених у час карантину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32