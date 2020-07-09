Трамп та президент Мексики підписали спільну декларацію про дружбу та співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президенти США і Мексики Дональд Трамп і Андрес Мануель Лопес Обрадор підписали у Вашингтоні спільну декларацію про дружбу і співробітництво. Урочиста церемонія відбулася в середу в Рожевому саду Білого дому, передає УНН.
“Ми підпишемо спільну декларацію про нашу прихильність спільному майбутньому, (повного) процвітання, безпеки і гармонії... Ми обіцяємо підтримувати тісну і безперервну дружбу між США і Мексикою, ми прискорюємо наш прогрес на шляху до ще більш прекрасного майбутнього”, — сказав Трамп перед підписанням документу.
За словами глави вашингтонської адміністрації, “відносини між США і Мексикою ніколи не були быльш близькими, ніж зараз”. “Разом ми вирішили багато складних проблем, з якими стикаються наші країни”, — зазначив глава Білого дому.
Візит президента Мексики в США став першою зарубіжною поїздкою Лопеса Обрадора після того, як він зайняв вищу державну посаду 1 грудня 2018 року. Раніше лідер латиноамериканської країни заявляв, що відвідає Вашингтон в зв’язку з набуттям чинності 1 липня нової торгівельної угоди Канади, Мексики і США (USMCA, або T-MEC — в іспанському варіанті).
“Сьогодні ми відзначаємо історичну перемогу, якої ми досягли разом. Декілька днів тому дію NAFTA (Угода про північноамериканську зону вільної торгівлі) було офіційно припинено і замінено новою прекрасною угодою USMCA... Це найбільша торгівельна угода в історії”, — сказав Трамп.
Він також зазначив, що незабаром має намір поговорити з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. “У нас буде окремий день з Канадою... в потрібний момент”, — додав американський лідер.