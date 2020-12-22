Пандемія: у Франції посилять охорону вакцини при транспортуванні - щоб уникнути саботажу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 47063 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 37904 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 43980 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 53450 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 76347 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 113205 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 198193 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212435 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183861 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173897 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.9м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 31049 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 48010 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 80845 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 54291 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 59180 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 47057 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 60580 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 232971 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 261113 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 347137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 12705 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 12976 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 15993 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17126 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 81714 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Пандемія: у Франції посилять охорону вакцини при транспортуванні - щоб уникнути саботажу

Київ • УНН

 • 10456 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Французька влада всерйоз побоюється надзвичайних ситуацій в процесі перевезення вакцини від коронавірусу по території країни, в зв’язку з чим планує вжити жорстких заходів для забезпечення безпеки транспорту. Про це повідомляє у вівторок телеканал BFM з посиланням на міжвідомчу інструкцію, розіслану регіональній владі, пише УНН.

Пандемія: у Франції посилять охорону вакцини при транспортуванні - щоб уникнути саботажу

Поки єдина дозволена до застосування в ЄС вакцина компаній BioNTech і Pfizer буде імпортуватися до Франції з заводу в Бельгії. Згідно з документом, вантажівки будуть розвозити її по 100 складам на території країни в супроводі співробітників правоохоронних органів, які будуть пересуватися на автомобілях без розпізнавальної розмальовки. Їхній маршрут буде затверджуватися в самий останній момент і триматися в суворому секреті. Крім того, за транспортом можуть спостерігати за допомогою безпілотних літальних апаратів.

“Безумовно, перші партії вакцини будуть під прицілом кримінальних елементів. Не виключаються спроби крадіжки або навмисного псування вантажу”, — пояснює телеканал. Також не виключаються і кіберзагрози, які можуть торкнутися насамперед складів, куди направляються конвої.

Водіям вантажівок буде дозволено зупинятися на обладнаних стоянках автострад лише на декілька хвилин, в основному щоб перевірити температуру контейнерів. Згідно з рекомендацією компаній-виробників, дана вакцина повинна зберігатися при температурі мінус 75-80 градусів Цельсія (ампули після розморожування допустимо зберігати при температурі 2-8 градусів не більше п’яти днів).

Вакцинація у Франції повинна стартувати 27 грудня, про що заявив міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран. В рамках першого етапу вакцинації влада планує прищепити від COVID-19 1 млн осіб, навесні процедура стане доступна більш широкій групі населення, до літа вакцинація повинна охопити 15 млн осіб.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 2 431 237 випадків захворювання, 60 174 осіб загинули.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16