Пандемія: у Франції посилять охорону вакцини при транспортуванні - щоб уникнути саботажу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Французька влада всерйоз побоюється надзвичайних ситуацій в процесі перевезення вакцини від коронавірусу по території країни, в зв’язку з чим планує вжити жорстких заходів для забезпечення безпеки транспорту. Про це повідомляє у вівторок телеканал BFM з посиланням на міжвідомчу інструкцію, розіслану регіональній владі, пише УНН.
Поки єдина дозволена до застосування в ЄС вакцина компаній BioNTech і Pfizer буде імпортуватися до Франції з заводу в Бельгії. Згідно з документом, вантажівки будуть розвозити її по 100 складам на території країни в супроводі співробітників правоохоронних органів, які будуть пересуватися на автомобілях без розпізнавальної розмальовки. Їхній маршрут буде затверджуватися в самий останній момент і триматися в суворому секреті. Крім того, за транспортом можуть спостерігати за допомогою безпілотних літальних апаратів.
“Безумовно, перші партії вакцини будуть під прицілом кримінальних елементів. Не виключаються спроби крадіжки або навмисного псування вантажу”, — пояснює телеканал. Також не виключаються і кіберзагрози, які можуть торкнутися насамперед складів, куди направляються конвої.
Водіям вантажівок буде дозволено зупинятися на обладнаних стоянках автострад лише на декілька хвилин, в основному щоб перевірити температуру контейнерів. Згідно з рекомендацією компаній-виробників, дана вакцина повинна зберігатися при температурі мінус 75-80 градусів Цельсія (ампули після розморожування допустимо зберігати при температурі 2-8 градусів не більше п’яти днів).
Вакцинація у Франції повинна стартувати 27 грудня, про що заявив міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран. В рамках першого етапу вакцинації влада планує прищепити від COVID-19 1 млн осіб, навесні процедура стане доступна більш широкій групі населення, до літа вакцинація повинна охопити 15 млн осіб.
Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 2 431 237 випадків захворювання, 60 174 осіб загинули.