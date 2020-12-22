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Пандемия: во Франции усилят охрану вакцины при транспортировке - чтобы избежать саботажа

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Французские власти всерьез опасаются чрезвычайных ситуаций в процессе перевозки вакцины от коронавируса по территории страны, в связи с чем планируют принять жесткие меры для обеспечения безопасности транспорта. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM со ссылкой на межведомственную инструкцию, разосланную региональным властям, пишет УНН.

Пандемия: во Франции усилят охрану вакцины при транспортировке - чтобы избежать саботажа

Пока единственная разрешенная к применению в ЕС вакцина компаний BioNTech и Pfizer будет импортироваться во Францию с завода в Бельгии. Согласно документу, грузовики будут развозить ее по 100 складам на территории страны в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые будут передвигаться на автомобилях без опознавательной раскраски. Их маршрут будет утверждаться в самый последний момент и держаться в строгом секрете. Кроме того, за транспортом могут наблюдать при помощи беспилотных летательных аппаратов.

“Безусловно, первые партии вакцины будут под прицелом криминальных элементов. Не исключаются попытки кражи или намеренной порчи груза”, — поясняет телеканал. Также не исключаются и киберугрозы, которые могут затронуть прежде всего склады, куда направляются конвои.

Водителям грузовиков будет разрешено останавливаться на оборудованных стоянках автострад лишь на несколько минут, в основном чтобы проверить температуру контейнеров. Согласно рекомендации компаний-производителей, данная вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

Вакцинация во Франции должна стартовать 27 декабря, о чем заявил министр здравоохранение страны Оливье Веран. В рамках первого этапа вакцинации власти планируют привить от COVID-19 1 млн человек, весной процедура станет доступна более широкой группе населения, к лету вакцинация должна охватить 15 млн человек.

Отметим, что согласно статистике ВОЗ — во Франции 2 431 237 случаев заболевания, 60 174 человека погибли.

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