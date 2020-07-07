Пандемія: Словаччина оголосила список 30 країн, для яких відкриває кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Словаччина відкрила кордони для в’їзду без надання довідок про негативні тести на коронавірус і перебування у двотижневій самоізоляції для жителів понад 30 держав. Про це повідомило в понеділок увечері інформаційне агентство TASR зі посиланням на республіканське МЗС, пише УНН.
Йдеться про країни Євросоюзу, а також Австралію, Китай, Південну Корею, Японію та Нову Зеландію. У списку, який склало МЗС Словаччини, відсутні, зокрема, Португалія, Швеція та Велика Британія.
Словакам одночасно рекомендовано поки утриматися від поїздок в польське Сілезьке воєводство, Прагу, а також райони Загреба і хорватського міста Осієк. У цих регіонах, як випливає з повідомлення, існує підвищена небезпека зараження коронавірусом. Тим часом жителі Польщі, Чехії та Хорватії можуть безперешкодно в’їжджати до Словаччини.
Міністерство охорони здоров’я Словаччини оголосило про появу коронавірусної інфекції на національній території 6 березня. З тих пір тестування пройшли 218 396 жителів республіки. Було виявлено 1 765 інфікованих. Від ускладнень, що викликаються вірусом, померли 28 словаків, вилікувалися 1 466 осіб.
Раніше, Євросоюз відкрив кордони для 14 країн.