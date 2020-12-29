Пандемія: президент Аргентини заявив, що навколо вакцин проти COVID-19 "розгорнулася геополітична битва"

“Перше, що потрібно враховувати, це те, що розгорнулася торгова війна. Крім того, так як світ жадає отримати вакцини, ведеться геополітична суперечка про те, хто її надасть”, — сказав Фернандез в інтерв’ю Television Publica. На його думку, це і трапилося з центром імені Гамалії — розробником “Супутника V”.

Вакцинація в Аргентині розпочнеться 29 грудня. У провінції Буенос-Айрес на щеплення зареєструвалися 315 тис. осіб. На першому етапі вакцинуватися зможуть тільки медпрацівники, пізніше в програму увійдуть співробітники освіти і правоохоронних органів, а також люди старше 60 років і хворі на хронічні захворювання.

Відзначимо, що згідно статистики ВООЗ — в Аргентині 1 578 267 випадків захворювання, 42 501 особа загинула.