Пандемія: президент Аргентини заявив, що навколо вакцин проти COVID-19 "розгорнулася геополітична битва"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Аргентини Альберто Фернандез заявив, що під час пандемії коронавірусу йде дискредитація одних вакцин “з боку інших сил”. Він вважає, що поставлена в країну російська вакцина “Супутник V” стала об’єктом “торгової війни” і “геополітичної суперечки”, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю Television Publica.
“Перше, що потрібно враховувати, це те, що розгорнулася торгова війна. Крім того, так як світ жадає отримати вакцини, ведеться геополітична суперечка про те, хто її надасть”, — сказав Фернандез в інтерв’ю Television Publica. На його думку, це і трапилося з центром імені Гамалії — розробником “Супутника V”.
Вакцинація в Аргентині розпочнеться 29 грудня. У провінції Буенос-Айрес на щеплення зареєструвалися 315 тис. осіб. На першому етапі вакцинуватися зможуть тільки медпрацівники, пізніше в програму увійдуть співробітники освіти і правоохоронних органів, а також люди старше 60 років і хворі на хронічні захворювання.
Відзначимо, що згідно статистики ВООЗ — в Аргентині 1 578 267 випадків захворювання, 42 501 особа загинула.