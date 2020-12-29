Пандемия: президент Аргентины заявил, что вокруг вакцин против COVID-19 "развернулась геополитическая битва"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Аргентины Альберто Фернандез заявил, что во время пандемии коронавируса идет дискредитация одних вакцин “со стороны других сил”. Он считает, что поставленная в страну российская вакцина “Спутник V” стала объектом “торговой войны” и “геополитического спора”, пишет УНН с ссылкой на его интервью Television Publica.
"Первое, что нужно учитывать, это то, что развернулась торговая война. Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит“,— сказал Фернандез в интервью Television Publica. По его мнению, это и случилось с центром имени Гамалеи — разработчиком “Спутника V”.
Вакцинация в Аргентине начнется 29 декабря. В провинции Буэнос-Айрес на прививку зарегистрировались 315 тыс. человек. На первом этапе вакцинироваться смогут только медработники, позднее в программу войдут сотрудники образования и правоохранительных органов, а также люди старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями.
Отметим, что согласно статистики ВОЗ — в Аргентине 1 578 267 случаев заболевания, 42 501 человек погиб.