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Пандемія: НХЛ перенесла дату завершення регулярного чемпіонату

Пандемія: НХЛ перенесла дату завершення регулярного чемпіонату

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Національна хокейна ліга перенесла термін закінчення регулярного чемпіонату на 16 травня. Про це інформує сайт ліги, передає УНН.

Деталі

Регулярний чемпіонат продовжений до 16 травня у зв’язку зі спалахом коронавірусу в “Ванкувер Кенакс”. Дата початку розіграшу Кубка Стенлі поки невідома.

Чемпіонат продовжили, щоб “Ванкувер” зміг провести вісім ігор, перенесених через спалах COVID-19 в команді. Спочатку регулярний чемпіонат повинен був завершитися 8 травня, а поєдинки плей-офф припускали розпочати 11 травня.

Цитата

“НХЛ продовжить аналізувати процес проведення регулярного сезону перед тим, як оголосити дату початку розіграшу Кубка Стенлі. У зв’язку зі змінами в календарі Північного дивізіону є ймовірність, що перший раунд плей-офф в Східному, Центральному і Західному дивізіонах почнеться раніше, ніж в Північному”, — сказано в повідомленні НХЛ.

Доповнення

21 хокеїст і чотири співробітники “Ванкувера” здали позитивні аналізи на коронавірус. Кілька днів назад в “Ванкувері” заявили, що гравці одужують, а команда розраховує відіграти регулярний чемпіонат в повному обсязі.

“Кенакс” не виступають із 24 березня. Команда отримала дозвіл відновити тренування сьогоднішнього дня, а перший матч після вимушеної перерви проведе 16-го квітня проти “Едмонтон Ойлерз”.

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