Пандемия: НХЛ перенесла дату завершения регулярного чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальная хоккейная лига перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая. Об этом сообщает сайт лиги, передает УНН.
Детали
Регулярный чемпионат продлен до 16 мая в связи со вспышкой коронавируса в “Ванкувер Кэнакс”. Дата начала розыгрыша Кубка Стэнли пока неизвестна.
Чемпионат продлили, чтобы “Ванкувер” смог провести восемь игр, перенесенных из-за вспышки COVID-19 в команде. Сначала регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая.
Цитата
“НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном”, — говорится в сообщении НХЛ.
Дополнение
21 хоккеист и четыре сотрудника “Ванкувера” сдали положительные анализы на коронавирус. Несколько дней назад в “Ванкувере” заявили, что игроки выздоравливают, а команда рассчитывает сыграть регулярный чемпионат в полном объеме.
“Кэнакс” не выступают с 24 марта. Команда получила разрешение возобновить тренировки с сегодняшнего дня, а первый матч после вынужденного перерыва проведет 16 апреля против “Эдмонтон Ойлерз”.