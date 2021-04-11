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Пандемия: НХЛ перенесла дату завершения регулярного чемпионата

Пандемия: НХЛ перенесла дату завершения регулярного чемпионата

Киев  •  УНН

 • 14423 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Национальная хоккейная лига перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая. Об этом сообщает сайт лиги, передает УНН.

Детали

Регулярный чемпионат продлен до 16 мая в связи со вспышкой коронавируса в “Ванкувер Кэнакс”. Дата начала розыгрыша Кубка Стэнли пока неизвестна.

Чемпионат продлили, чтобы “Ванкувер” смог провести восемь игр, перенесенных из-за вспышки COVID-19 в команде. Сначала регулярный чемпионат должен был завершиться 8 мая, а поединки плей-офф предполагали начать 11 мая.

Цитата

“НХЛ продолжит анализировать процесс проведения регулярного сезона перед тем, как объявить дату начала розыгрыша Кубка Стэнли. В связи с изменениями в календаре Северного дивизиона есть вероятность, что первый раунд плей-офф в Восточном, Центральном и Западном дивизионах начнется раньше, чем в Северном”, — говорится в сообщении НХЛ.

Дополнение

21 хоккеист и четыре сотрудника “Ванкувера” сдали положительные анализы на коронавирус. Несколько дней назад в “Ванкувере” заявили, что игроки выздоравливают, а команда рассчитывает сыграть регулярный чемпионат в полном объеме.

“Кэнакс” не выступают с 24 марта. Команда получила разрешение возобновить тренировки с сегодняшнего дня, а первый матч после вынужденного перерыва проведет 16 апреля против “Эдмонтон Ойлерз”.

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