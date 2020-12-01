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Пандемія: на основі вакцини проти жовтої гарячки створюють препарат проти COVID-19 - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На базі щеплення від жовтої гарячки вчені створили швидкодіючу вакцину від коронавірусу нового типу. Її безпеку і ефективність успішно перевірили на мишах, хом’яках і мавпах. Статтю з описом дослідження опублікував науковий журнал Nature, зазначає УНН.

Вакцини від коронавірусу нового типу зараз розробляють і випробовують по всьому світу. Останні фази клінічних випробувань деяких препаратів планують завершити вже на початку 2021 року.

Вірусологи під керівництвом професора Льовенського католицького університету (Бельгія) Йохана Нейтса розробили ще одну подібну вакцину. Її створили на основі вірусу YF17D — ослабленої версії збудника жовтої гарячки. Саме цей вірус вчені вибрали, тому що YF17D вже використовували для створення двох інших вакцин — від японського енцефаліту і лихоманки денге.

У геном YF17D вчені вставили фрагменти РНК коронавірусу, які відповідають за складання деяких сегментів двох ключових компонентів його оболонки — S-білка і N-білка. Створивши культуру подібних вірусних частинок, вчені перевірили їх дію на мишах, хом’яках і макаках-крабоїдах.

З одного боку, досліди підтвердили, що експериментальна вакцина виявилася безпечною для всіх випробуваних тварин. З іншого ж виявилося, що ці вірусні частинки діяли на імунітет ссавців незвично швидко. Вже через десять днів після першої ін’єкції вони змушували імунітет виробляти рекордно багато антитіл.

Нейтс і його колеги вважають, що завдяки подібним властивостями вакцина особливо цікава для подальших клінічних випробувань на людях.

Нагадаємо, молекулярні біологи порівняли роботу імунітету людей, які перехворіли COVID-19 в явній і неявній формі. Виявилося, що імунітет останніх реагував на інфекцію незвично сильно.

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