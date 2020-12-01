Пандемия: на основе вакцины против желтой лихорадки создают препарат против COVID-19 - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На базе прививки от желтой лихорадки ученые создали быстродействующую вакцину от коронавируса нового типа. Ее безопасность и эффективность успешно проверили на мышах, хомячках и обезьянах. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Nature, отмечает УНН.
Вакцины от коронавируса нового типа сейчас разрабатывают и испытывают по всему миру. Последние фазы клинических испытаний некоторых препаратов планируют завершить уже в начале 2021 года.
Вирусологи под руководством профессора Лёвенского католического университета (Бельгия) Йохана Нейтса разработали еще одну подобную вакцину. Ее создали на основе вируса YF17D — ослабленной версии возбудителя желтой лихорадки. Именно этот вирус ученые выбрали, потому что YF17D уже использовали для создания двух других вакцин — от японского энцефалита и лихорадки денге.
В геном YF17D ученые вставили фрагменты РНК коронавируса, которые отвечают за сборку некоторых сегментов двух ключевых компонентов его оболочки — S-белка и N-белка. Создав культуру подобных вирусных частиц, ученые проверили их действие на мышах, хомячках и макаках-крабоедах.
С одной стороны, опыты подтвердили, что экспериментальная вакцина оказалась безопасна для всех испытанных животных. С другой же оказалось, что эти вирусные частицы действовали на иммунитет млекопитающих необычно быстро. Уже через десять дней после первой инъекции они заставляли иммунитет вырабатывать рекордно много антител.
Нейтс и его коллеги считают, что благодаря подобным свойствам вакцина особенно интересна для дальнейших клинических испытаний на людях.
Напомним, молекулярные биологи сравнили работу иммунитета людей, которые переболели COVID-19 в явной и неявной форме. Оказалось, что иммунитет последних реагировал на инфекцию необычно сильно.