Пандемія: Мюнхенську конференцію з безпеки 2021 року - перенесли на невизначений термін

“Мюнхенська конференція з безпеки проводиться кожного лютого протягом більше п’яти десятиліть. Наступного року пандемія, що триває, завадить нам провести конференцію, як планувалося спочатку, з 19 по 21 лютого 2021 року”, — вказується в повідомленні керівника конференції Вольфганга Ішингера.

За його словами, з огляду на існуючі глобальні загрози та виклики для міжнародної безпеки і стабільності, очевидно, що Мюнхенська конференція повинна якомога швидше протягом 2021 року забезпечити платформу для неформального обміну думками між провідними світовими політиками. При цьому він уточнив, що нова дата проведення форуму буде оголошена, як тільки рішення про це підтвердять відповідні органи.

“Як голова, я як і раніше прагну скликати Мюнхенську конференцію з безпеки в 2021 році в її традиційному форматі, як тільки це дозволять умови”, — уклав він.

Довідка: Мюнхенська конференція була заснована в 1962 році німецьким публіцистом Евальдом фон Клейстом як “засідання представників оборонних відомств” країн — членів НАТО. З 1999 року в ній стали брати участь політики і військові з країн Центральної та Східної Європи, а також представники бізнесу. В рамках форуму традиційно проходять численні неформальні і особисті зустрічі політиків.