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Пандемия: Мюнхенскую конференцию по безопасности 2021 года - перенесли на неопределенный срок

Пандемия: Мюнхенскую конференцию по безопасности 2021 года - перенесли на неопределенный срок

Киев  •  УНН

 • 12062 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Мюнхенская конференция по безопасности в 2021 году переносится на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении организаторов форума, опубликованном на сайте мероприятия, пишет УНН.

“Мюнхенская конференция по безопасности проводится каждый февраль на протяжении более пяти десятилетий. В следующем году продолжающаяся пандемия помешает нам провести конференцию, как планировалось изначально, с 19 по 21 февраля 2021 года”, — указывается в сообщении руководителя конференции Вольфганга Ишингера.

По его словам, учитывая существующие глобальные угрозы и вызовы для международной безопасности и стабильности, очевидно, что Мюнхенская конференция должна как можно скорее в течение 2021 года обеспечить платформу для неформального обмена мнениями между ведущими мировыми политиками. При этом он уточнил, что новая дата проведения форума будет объявлена, как только решение об этом подтвердят соответствующие органы.

“Как председатель, я по-прежнему стремлюсь созвать Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2021 году в ее традиционном формате, как только это позволят условия”, — заключил он.

Справка: Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как “заседание представителей оборонных ведомств” стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.

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