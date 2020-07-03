Пандемія: мер Умані проти приїзду паломників на святкування Рош-ха-Шана

"Кожного року до Умані на святкування Рош-ха-Шана приїздить близько 30 тисяч паломників, але цього року пандемія коронавірусу внесла корективи у наше з вами життя. В світі відмінені масові заходи, відмінено Євробачення, церемонія "Оскар" - це все через пандемію коронавірусу, надзвичайного складна ситуація у світі, складна вона і в Україні. В місті Умані ситуація керована…але приїзд великої кількості іноземців з різних країн, може спричинити спалах коронавірусу в нашому місті. Я сумніваюся, що паломники, які виявили бажання відвідати наше місто будуть мати довідки про відсутність COVID-19, я не впевнений, що вони пройдуть обсервацію 14 днів і будуть дотримуватися всіх вимог адаптивного карантину… Я проти відвідування паломниками нашого міста цього року", - зазначив Цебрій.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 3 липня зафіксовано вже 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, нових випадків, як і добою раніше, понад 800.