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Пандемія: мер Умані проти приїзду паломників на святкування Рош-ха-Шана

Пандемія: мер Умані проти приїзду паломників на святкування Рош-ха-Шана

Київ • УНН

 • 18387 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Мер Умані Олександр Цебрій проти приїзду паломників до міста на святкування Рош-ха-Шана через пандемію COVID-19. Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.

"Кожного року до Умані на святкування Рош-ха-Шана приїздить близько 30 тисяч паломників, але цього року пандемія коронавірусу внесла корективи у наше з вами життя. В світі відмінені масові заходи, відмінено Євробачення, церемонія "Оскар" - це все через пандемію коронавірусу, надзвичайного складна ситуація у світі, складна вона і в Україні. В місті Умані ситуація керована…але приїзд великої кількості іноземців з різних країн, може спричинити спалах коронавірусу в нашому місті. Я сумніваюся, що паломники, які виявили бажання відвідати наше місто будуть мати довідки про відсутність COVID-19, я не впевнений, що вони пройдуть обсервацію 14 днів і будуть дотримуватися всіх вимог адаптивного карантину… Я проти відвідування паломниками нашого міста цього року", - зазначив Цебрій.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 3 липня зафіксовано вже 46,7 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, нових випадків, як і добою раніше, понад 800.

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