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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 38046 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 56513 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119214 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122290 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102972 просмотра

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Пандемия: мэр Умани против приезда паломников на празднование Рош-ха-Шана

Пандемия: мэр Умани против приезда паломников на празднование Рош-ха-Шана

Киев  •  УНН

 • 18385 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Мэр Умани Александр Цебрий против приезда паломников в город на празднование Рош-ха-Шана из-за пандемии COVID-19. Об этом он заявил в свои видеообращении, передает УНН.

"Каждый год в Умань на празднование Рош-ха-Шана приезжает около 30 тысяч паломников, но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу с вами жизнь. В мире отменены массовые мероприятия, отменено Евровидение, церемония "Оскар" - это все из-за пандемии коронавируса , чрезвычайного сложная ситуация в мире, сложная она и в Украине. В городе Умань ситуация управляемая...но приезд большого количества иностранцев из разных стран, может вызвать вспышку коронавируса в нашем городе. Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город будут иметь справки об отсутствии COVID-19, я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина... Я против посещения паломниками нашего города в этом году", - отметил Цебрий.

Напомним, в Украине на 8:40 3 июля зафиксировано уже 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев, как и сутками ранее, более 800.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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