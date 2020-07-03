Пандемия: мэр Умани против приезда паломников на празднование Рош-ха-Шана

"Каждый год в Умань на празднование Рош-ха-Шана приезжает около 30 тысяч паломников, но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу с вами жизнь. В мире отменены массовые мероприятия, отменено Евровидение, церемония "Оскар" - это все из-за пандемии коронавируса , чрезвычайного сложная ситуация в мире, сложная она и в Украине. В городе Умань ситуация управляемая...но приезд большого количества иностранцев из разных стран, может вызвать вспышку коронавируса в нашем городе. Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город будут иметь справки об отсутствии COVID-19, я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина... Я против посещения паломниками нашего города в этом году", - отметил Цебрий.

Напомним, в Украине на 8:40 3 июля зафиксировано уже 46,7 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев, как и сутками ранее, более 800.