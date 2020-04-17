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Пандемія коронавірусу: влада Німеччини заявила, що взяла спалах COVID-19 під контроль

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Німеччина взяла ситуацію з поширенням коронавірусу під контроль. Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я країни Йенс Шпан, пише УНН з посиланням на брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Німеччині.

За словами міністра, з 12 квітня в Німеччині кожен день більше людей одужують, ніж заражаються. “Спалах на сьогодні знову піддається контролю”, — зазначив Шпан. Одним з факторів успішної боротьби він назвав “дуже щільну мережу лікарів-терапевтів”, які мають відповідні ліцензії.

15 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про часткове зняття карантинних заходів з наступного тижня.

Карантинні заходи були введені в Німеччині в середині березня. У Берліні вважають, що завдяки цьому вдалося не допустити негативного сценарію розвитку пандемії.

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Німеччині:

Згідно з офіційною статистикою, на даний момент в Німеччині від COVID-19 померли 3 868 людей, 133 830 — інфіковані.

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