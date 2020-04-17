Пандемия коронавируса: власти Германии заявили, что взяли вспышку COVID-19 под контроль

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29190 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38343 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54722 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56442 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79043 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73808 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101080 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105337 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130537 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130206 просмотра

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Пандемия коронавируса: власти Германии заявили, что взяли вспышку COVID-19 под контроль

Пандемия коронавируса: власти Германии заявили, что взяли вспышку COVID-19 под контроль

Киев  •  УНН

 • 16450 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет УНН со ссылкой на брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии.

По словам министра, с 12 апреля в Германии каждый день больше людей выздоравливают, чем заражаются. “Вспышка на сегодня снова поддается контролю”, — отметил Шпан. Одним из факторов успешной борьбы он назвал “очень плотную сеть врачей-терапевтов”, которые имеют соответствующие лицензии.

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.

Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.

Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии:

Согласно официальной статистике, на данный момент в Германии от COVID-19 умерли 3 868 человек, 133 830 — инфицированны.

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