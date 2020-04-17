Пандемия коронавируса: власти Германии заявили, что взяли вспышку COVID-19 под контроль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Йенс Шпан, пишет УНН со ссылкой на брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии.
По словам министра, с 12 апреля в Германии каждый день больше людей выздоравливают, чем заражаются. “Вспышка на сегодня снова поддается контролю”, — отметил Шпан. Одним из факторов успешной борьбы он назвал “очень плотную сеть врачей-терапевтов”, которые имеют соответствующие лицензии.
15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Германии:
Согласно официальной статистике, на данный момент в Германии от COVID-19 умерли 3 868 человек, 133 830 — инфицированны.