Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Італії загинуло вже понад 19 тисяч осіб, більше 152 тисяч - інфіковані

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 619 осіб. Всього з початку спалаху померли понад 19,4 тисяч осіб, заявив у суботу глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.