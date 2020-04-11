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Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 16 353 особи, понад 161 тисяча - інфіковані

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 510 осіб, загалом загинули понад 16,3 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 161 тисячі людей, в тому числі за останню добу виявили 4 830 нових випадків інфікування.

З початку епідемії померли 16 353 людини (в тому числі за добу — 510, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 59 109 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.

Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (45,8 тисяч осіб) і Каталонія (32,9 тисячі). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (93 випадків) і Мелілья (98 випадків).

Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 11 квітня:

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 11 de abril:

Confirmados 161.852
Fallecidos 16.353
Curados 59.109

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/haHuaAcYdz

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 11, 2020

Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:

Спецлікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:

Ситуація у Мадриді:

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