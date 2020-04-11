Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії померли вже 16 353 особи, понад 161 тисяча - інфіковані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 510 осіб, загалом загинули понад 16,3 тисяч осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 161 тисячі людей, в тому числі за останню добу виявили 4 830 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 16 353 людини (в тому числі за добу — 510, показник знизився у порівнянні з минулим днем), а 59 109 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (45,8 тисяч осіб) і Каталонія (32,9 тисячі). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (93 випадків) і Мелілья (98 випадків).
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 11 квітня:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 11 de abril:
Confirmados 161.852
Fallecidos 16.353
Curados 59.109
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/haHuaAcYdz
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Спецлікарня для інфікованих COVID-19 у Мадриді:
Ситуація у Мадриді: