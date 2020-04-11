Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 16 353 человека, более 161 тысячи - инфицированны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки - 510 человек, в общем погибли более 16,3 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 161 тысячи человек в том числе за последние сутки обнаружили 4 830 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 16 353 человека (в том числе за сутки — 510, показатель снизился по сравнению с прошлым днем), а 59 109 полностью выздоровели. Количество людей, находящихся на интенсивной терапии МЗ Испании перестал публиковать, поскольку не все автономные общины сообщили одинаковые цифры.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (45,8 тысяч человек) и Каталония (32,9 тысячи). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (93 случаев) и Мелилья (98 случаев).
Статистика Министерства здравоохранения Испании, по состоянию на 11 апреля:
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 11 de abril:
Confirmados 161.852
Fallecidos 16.353
Curados 59.109
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/GH8nqIFQ4l # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/haHuaAcYdz
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Спецбольница для инфицированных COVID-19 в Мадриде:
Ситуация в Мадриде: