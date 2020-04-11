Пандемия коронавируса от COVID-19 в Испании умерли уже 16 353 человека, более 161 тысячи - инфицированны

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составила за последние сутки - 510 человек, в общем погибли более 16,3 тысяч человек. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.