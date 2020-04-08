Пандемія коронавірусу: від COVID-19 у Німеччині померла вже 1 861 особа, понад 103 тисячі - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 103 228 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 4 003 нових випадки захворювання. Кількість померлих зросла на 254 людини і тепер становить 1 861 особу.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (27 564), Північній Рейн — Вестфалії (20 929), Баден-Вюртемберзі (20 680). У Берліні відзначено 4 028 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Як зазначив Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Брифінг віце-канцлера та міністра фінансів Німеччини Олафа Шульца щодо економічної ситуації навколо COVID-19: