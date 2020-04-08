Пандемия коронавируса: от COVID-19 в Германии умер уже 1 861 человек, более 103 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 103 228 человек, сообщает Институт Роберта Коха, отмечает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.
За сутки зафиксировано 4 003 новых случая заболевания. Количество умерших возросло на 254 человека и теперь составляет 1 861 человек.
Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (27 564), Северной Рейн — Вестфалии (20 929), Баден-Вюртемберге (20 680). В Берлине отмечено 4 028 случаев заболевания.
Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснил эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
Как отметил Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на две-три недели раньше , чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.
Брифинг вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шульца относительно экономической ситуации вокруг COVID-19: