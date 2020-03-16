Пандемія коронавірусу: від COVID-19 помер один з головних архітекторів Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Італійський архітектор Вітторіо Греготті помер в Мілані від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, в віці 92 років. Про це пише УНН з посиланням на видання La Repubblic та The Gurdian.
За даними телеканалу, архітектор був доставлений в одну з міланських лікарень разом з дружиною, Маріаною Маццою, у якої також були виявлені симптоми коронавірусної інфекції. Греготті помер у неділю, 15 березня. В даний час дружина архітектора залишається під наглядом лікарів.
Греготті заснував в 1974 році студію Gregotti Associati International, в числі найбільш важливих проектів якій план розвитку району Бікокка в Мілані (1985-2005), культурний центр Белем в Лісабоні (1988-1993), театр Арчімбольдо в Мілані, театр в Екс-ан-Прованс (2003-2007), а також стадіон Луіджі Ферраріс у Генуї (реконструкція до Чемпіонату світу з футболу 1990 року, який проходив в Італії) та інтер’єри стадіону імені Люїса Кумпаньша у Барселоні в рамках реконструкції арени до XXV Олімпійських ігор 1992 року. Архітектор був директором з образотворчого мистецтва на Венеціанській бієнале з 1974 по 1976 роки.
Додамо, кількість інфікованих COVID-19 в Іспанїі стрімко зростає — 9 191 осіб хворі, 309 — померли.