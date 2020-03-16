Пандемия коронавируса от COVID-19 умер один из главных архитекторов Италии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102470 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105318 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107302 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106115 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115106 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101293 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105649 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106724 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131630 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130475 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса от COVID-19 умер один из главных архитекторов Италии

Пандемия коронавируса от COVID-19 умер один из главных архитекторов Италии

Киев  •  УНН

 • 28938 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Итальянский архитектор Витторио Греготти умер в Милане от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, в возрасте 92 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание La Repubblic и The Gurdian.

По данным телеканала, архитектор был доставлен в одну из миланских больниц вместе с супругой, Марианой Маццей, у которой также были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Греготти умер в воскресенье, 15 марта. В настоящее время супруга архитектора остается под наблюдением врачей.

Греготти основал в 1974 году студию Gregotti Associati International, в числе наиболее важных проектов которой план развития района Бикокка в Милане (1985-2005), культурный центр Белем в Лиссабоне (1988-1993), театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Прованс (2003-2007), а также стадион Луиджи Феррарис в Генуе (реконструкция к Чемпионату мира по футболу 1990 года, который проходил в Италии) и интерьеры стадиона имени Льюиса Кумпаньша в Барселоне в рамках реконструкции арены к XXV Олимпийским играм 1992 года. Архитектор был директором по изобразительному искусству на Венецианской биеннале с 1974 по 1976 год.

Добавим, количество инфицированных COVID-19 в Испании стремительно растет — 9 191 человек больны, 309 — умерли.

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