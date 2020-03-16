Пандемия коронавируса от COVID-19 умер один из главных архитекторов Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Итальянский архитектор Витторио Греготти умер в Милане от заболевания, вызванного коронавируса нового типа, в возрасте 92 лет. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание La Repubblic и The Gurdian.
По данным телеканала, архитектор был доставлен в одну из миланских больниц вместе с супругой, Марианой Маццей, у которой также были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Греготти умер в воскресенье, 15 марта. В настоящее время супруга архитектора остается под наблюдением врачей.
Греготти основал в 1974 году студию Gregotti Associati International, в числе наиболее важных проектов которой план развития района Бикокка в Милане (1985-2005), культурный центр Белем в Лиссабоне (1988-1993), театр Арчимбольди в Милане, театр в Экс-ан-Прованс (2003-2007), а также стадион Луиджи Феррарис в Генуе (реконструкция к Чемпионату мира по футболу 1990 года, который проходил в Италии) и интерьеры стадиона имени Льюиса Кумпаньша в Барселоне в рамках реконструкции арены к XXV Олимпийским играм 1992 года. Архитектор был директором по изобразительному искусству на Венецианской биеннале с 1974 по 1976 год.
Добавим, количество инфицированных COVID-19 в Испании стремительно растет — 9 191 человек больны, 309 — умерли.