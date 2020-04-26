Пандемія коронавірусу: в Іспанії дозволили дітям гуляти на вулиці

КИЇВ. 26 квітня. УНН. За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом. Це - найнижчий показник за понад місяць. Тим часом діти у країні знову мають можливість гуляти на вулиці, передає УНН із посиланням на DW.