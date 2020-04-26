Пандемія коронавірусу: в Іспанії дозволили дітям гуляти на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом. Це - найнижчий показник за понад місяць. Тим часом діти у країні знову мають можливість гуляти на вулиці, передає УНН із посиланням на DW.
За останню добу в Іспанії померли 288 людей, в яких виявили зараження коронавірусом, повідомило у неділю, 26 квітня, міністерство охорони здоров'я країни. Це - найнижчий показник з 21 березня, коли було зафіксовано таку ж кількість жертв. Днем раніше повідомляли про 378 померлих з коронавірусною інфекцією. Загалом в Іспанії померли 23190 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 98732 пацієнтів.
Кількість зафіксованих випадків у країні зросла за останню добу з 205 905 до 207 634.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес напередодні ввечері оголосив про послаблення обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію COVID-19. Зокрема, з 2 травня жителям країни дозволять прогулянки та заняття спортом на свіжому повітрі.
З 26 квітня уряд дозволив дітям до 14 років виходити з дому в супроводі одного з батьків та гуляти в радіусі одного кілометра від будинку упродовж однієї години на день. При цьому дитячі та ігрові майданчики все ще залишатимуться закритими. Останні шість тижнів діти повинні були перебувати в помешканнях.
Очікується, що 28 квітня уряд Іспанії оприлюднить план послаблення обмежень, який передбачатиме заходи на другу половину травня.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі наближається до 3 млн.