Пандемія коронавірусу: УПЛ перенесла вибори президента

ukru
16:58 • 41983 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 116457 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 202950 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 205675 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 208593 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 205774 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 180505 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184686 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145286 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149993 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 92226 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131779 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 139146 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116766 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 217723 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 202952 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 205677 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 208594 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 205774 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 180505 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 29061 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 8938 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 116766 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 131779 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111124 перегляди
Актуальне
Пандемія коронавірусу: УПЛ перенесла вибори президента

Пандемія коронавірусу: УПЛ перенесла вибори президента

Київ • УНН

 • 14490 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Дирекцією УПЛ було прийнято рішення перенести проведення звітно-виборних загальних зборів учасників Української Прем’єр-Ліги, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УПЛ.

Спочатку вибори голови організації мало відбутися 7 квітня 2020 року. Та оскільки 25 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 239 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України", якою продовжено до 24 квітня 2020 року дію карантину на всій території України та заборону проведення всіх заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, вищевказані обставини унеможливлюють проведення звітно-виборних загальних зборів учасників Української Прем’єр-Ліги, у встановлені терміни.

Як наслідок, за результатами обговорення питання Дирекція ухвалила рішення скасувати постанову від 5 березня та визначила дату проведення звітно-виборних загальних зборів учасників Української Прем’єр-Ліги - 27 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що позаминулого року президентом УПЛ було обрано швейцарця Томаса Грімма.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68