Пандемія коронавірусу: УПЛ перенесла вибори президента
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Дирекцією УПЛ було прийнято рішення перенести проведення звітно-виборних загальних зборів учасників Української Прем’єр-Ліги, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УПЛ.
Спочатку вибори голови організації мало відбутися 7 квітня 2020 року. Та оскільки 25 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 239 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України", якою продовжено до 24 квітня 2020 року дію карантину на всій території України та заборону проведення всіх заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, вищевказані обставини унеможливлюють проведення звітно-виборних загальних зборів учасників Української Прем’єр-Ліги, у встановлені терміни.
Як наслідок, за результатами обговорення питання Дирекція ухвалила рішення скасувати постанову від 5 березня та визначила дату проведення звітно-виборних загальних зборів учасників Української Прем’єр-Ліги - 27 квітня 2020 року.
Нагадаємо, що позаминулого року президентом УПЛ було обрано швейцарця Томаса Грімма.