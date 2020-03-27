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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75005 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88450 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100227 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 98211 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107093 просмотра

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Пандемия коронавируса: УПЛ перенесла выборы президента

Пандемия коронавируса: УПЛ перенесла выборы президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Дирекцией УПЛ было принято решение перенести проведение отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.

Сначала выборы главы организации должны были состояться 7 апреля 2020 года. Но так как 25 марта 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 239 "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины", которым продлено до 24 апреля 2020 года действие карантина на всей территории Украины и запрет проведения всех мероприятий, в которых принимает участие более 10 лиц, вышеуказанные обстоятельства делают невозможным проведение отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги, в установленные сроки.

Как следствие, по результатам обсуждения вопроса Дирекция приняла решение отменить постановление от 5 марта и определила дату проведения отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги - 27 апреля 2020 года.

Напомним, что в позапрошлом году президентом УПЛ был избран швейцарец Томас Гримм.

Украинские Национальные Новости

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