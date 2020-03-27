Пандемия коронавируса: УПЛ перенесла выборы президента
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Дирекцией УПЛ было принято решение перенести проведение отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
Сначала выборы главы организации должны были состояться 7 апреля 2020 года. Но так как 25 марта 2020 года Кабинетом Министров Украины принято постановление № 239 "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины", которым продлено до 24 апреля 2020 года действие карантина на всей территории Украины и запрет проведения всех мероприятий, в которых принимает участие более 10 лиц, вышеуказанные обстоятельства делают невозможным проведение отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги, в установленные сроки.
Как следствие, по результатам обсуждения вопроса Дирекция приняла решение отменить постановление от 5 марта и определила дату проведения отчетно-выборного общего собрания участников Украинской Премьер-Лиги - 27 апреля 2020 года.
Напомним, что в позапрошлом году президентом УПЛ был избран швейцарец Томас Гримм.