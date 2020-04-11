Пандемія коронавірусу: у ЗСУ повідомили про перше одужання від COVID-19

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксували перший випадок одужання від COVID-19 — вилікувалася військова лікарка Хмельницького військового шпиталю, у якої 2 квітня діагностували інфікування, зазначає УНН з посиланням на агентство Міноборони “АрміяInform”.

Про це повідомили сьогодні, 11 квітня, у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

“За словами начальника військового госпіталю полковника медичної служби Сергія Мельника, два останні лабораторні дослідження методом ПЛР дали негативний результат. Загалом лікування проходило без особливих ускладнень стану здоров’я хворої. Вчора її виписали з Хмельницької інфекційної лікарні й упродовж двох тижнів вона перебуватиме вдома на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що лабораторні дослідження методом ПЛР у лікарів і медичних сестер Хмельницького військового шпиталю, які потрапили до кола контактних осіб з хворою на COVID-19, дали негативні результати. Усі 17 представників лікарсько-сестринського складу шпиталю, які раніше перебували на самоізоляції, наразі повернулися до виконання своїх посадових обов’язків.

Госпіталь працює в посиленому протиепідемічному режимі.

Зазначимо, у ЗСУ розповіли, за яким принципом перевіряють військових на COVID-19.

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